Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),öğle saatlerine kadar Orta Ege’de 6 ila 8 (50-70 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege’de 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),batısı batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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