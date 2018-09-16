Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasına göre, İstanbul genelinde bugün parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği bildirildi.

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İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama;

"Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 33