Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Kasım İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına...

29 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.