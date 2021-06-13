AA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur'da saat 03.00'ten itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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