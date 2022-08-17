Meteoroloji'den haritalı uyarı! 2 bölgede sağanak!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ: 33, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

BOLU: 28, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 32, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 34, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu.

KARS: 32, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu.

VAN: 30, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.