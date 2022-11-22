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Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım hava durumu raporu

Hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Lodos ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunan MGM; İstanbul da dahil olmak üzere Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il 22 Kasım Salı MGM hava durumu raporu...

Giriş: 22.11.2022 - 08:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Hatay ve Mersin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İşte, 22 MGM hava durumu raporu...

  • 22 KASIM BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  • KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  • ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!

    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • MGM İLE 22 KASIM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

    İSTANBUL °C, 15°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 15°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 20°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     

    ANTALYA °C, 21°C

     

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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