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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

        Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada; Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:00
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        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, bugün sabah saatlerine kadar Osmaniye geneliyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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