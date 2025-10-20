Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

REKLAM advertisement1

"9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI"

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu gece ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Fotoğraf: AA, temsilidir.