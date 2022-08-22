Bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık