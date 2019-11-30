DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.