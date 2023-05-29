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Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre haftanın ilk günü yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bazı bölgelerde aralıklı, gök gürültülü yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görülecek

Giriş: 29.05.2023 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Kayseri, Niğde ve Rize dışında kalan yerlerin) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK KUZEYDOĞU KESİMLERİNDE ARTIYOR

Sıcaklıkların, yurdun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR DOĞU BÖLGELERİNDE GÜNEYDEN KUVVETLİ ESECEK

Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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