Antalya ve Muğla çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son değerlendirmelerde perşembe günü öğle saatlerinden sonra Antalya ve Muğla'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Antalya ve Muğla'da görülecek yağışla rüzgarın da güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla'daki yağış sonrası ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.