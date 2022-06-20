Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı

AA

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.