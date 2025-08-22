Habertürk
        Haberler Bilgi Meteoroloji'den açıklama: Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den açıklama: Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 22 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Giriş: 22.08.2025 - 00:56 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:56
        • 1

          Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. İşte MGM ile 22 Ağustos Cuma hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          MARMARA

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          BALIKESİR 16°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          ÇANAKKALE 21°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          EDİRNE 19°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          İSTANBUL 21°C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          DENİZLİ 23°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 24°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA 22°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

        • 4

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 25°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA 26°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY 25°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          ISPARTA 21°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          İÇ ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 17°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          KONYA 18°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          YOZGAT 14°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          BATI KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          BOLU 14°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          DÜZCE 17°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          SİNOP 21°C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          ZONGULDAK 17°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA 17°C, 36°C

          Parçalı ve az bulutlu

          RİZE 21°C, 30°C

          Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SAMSUN 21°C, 32°C

          Parçalı ve az bulutlu

          TRABZON 21°C, 29°C

          Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 6

          DOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM 12°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          KARS 10°C, 31°C

          Az bulutlu ve açık

          MALATYA 18°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          VAN 16°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 23°C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP 25°C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          MARDİN 27°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 25°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

        • 7
        Yazı Boyutu
