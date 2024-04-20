Meteoroloji'den 45 kent için sarı kodlu uyarı! 20 Nisan bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Yurt geneli hafta sonu itibarıyla sağanak yağmurun etkisi altına giriyor. Sağanak yağışın etkili olacağı bazı iller için, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda valiliklerden açıklama geldi. İşte 20 Nisan bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
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Hafta sonunun gelişiyle birlikte, bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 20 Nisan son hava durumu tahminleri...
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BUGÜN (20 NİSAN CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul yağışlı olacak. Sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre biraz düşecek ve ortalama 18 derece olacak.
Ankara ise birkaç gündür tadını çıkardığı yağışsız havaya ara veriyor. Cumartesi yağışlı olacak ancak sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak.
İzmir de gök gürültülü sağanak yağışlı olacak şehirlerden. İstanbul gibi İzmir'de de sıcaklıklar gerileyecek ve 20 dereceye kadar düşecek.
Bursa da Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında değişecek.
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BUGÜN (20 NİSAN CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de yağış devam ediyor; hafta sonu birçok şehirde yağmur yağacak. Sadece Güneydoğu tarafında güneş parlayacak. Sıcaklıklar, bir miktar düşse de genel anlamda ülkede ılık bir hava olacak.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Bugün için meteoroloji Marmara, Ege başta olmak üzere İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in bir kısmı için kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.
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