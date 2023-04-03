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Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan kıyı Ege ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı verildi

Giriş: 03.04.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı! - Hava durumu son dakika, Meteoroloji'den kritik uyarı - Haberler
Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

AA'da yer alan habere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KIYI EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Öte yandan yarın Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde (Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SEL BASKININA DİKKAT

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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