Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu