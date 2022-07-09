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Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! MGM 9-12 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı hava durumu için uyarı yayınladı. 9 Temmuz ile 12 Temmuz arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı binlerce vatandaş tarafından takip edilirken, MGM'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte, 9-12 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu raporu...

09.07.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. Bayramda hava nasıl olacak sorusu, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-12 Temmuz günleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı hava durumunu yayınladı. MGM 10 ile şiddetli yağış uyarısında bulundu.

    MGM hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Gümüşhane ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9-12 Temmuz bayram hava durumu...

  • MGM'DEN 10 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Cumartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa’nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kurban Bayramı'nda hava durumunu tahminini şöyle; 

    Marmara bölgesini daha çok ilgilendiren yağmurlar ve kuvvetli rüzgar söz konusu. Bayramın 1. günü cumartesi Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Assos ve Çanakkale kıyılarında gün içi yağmur geçişleri göreceğiz.

    Cumartesi İstanbul’da önemli bir yağmur beklenmiyor ama güneye doğru indikçe İzmir’e kadar yağmurla karşılaşırız.Cumartesi Ankara, Çankırı çevresinde hava bir iki saatliğine yağmurlu, başkentte geçiş yapan yağmurlar bekliyoruz.

  • 10 Temmuz Pazar günü şu anki tahmine göre İstanbul-Tekirdağ boyunca yer yer kuvvetli yağmur var. Çanakkale-Edirne boyunca ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir. Pazar günü Erikli, Marmara Ereğlisi, Silivri, Selimpaşa hattında hava kapalı ve yağmurlu görünüyor planları bu tahmine uygun yapmakta yarar var.

    Cumartesi gece yarısından sonra ve Pazar Batı Karadeniz’de de bizi kuvvetli yağış geçişleri yakalayacak görünüyor.

  • 11 Temmuz Pazartesi yağmurların Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha dar alanlarda ve zayıf olarak sürmesi muhtemeldir, Pazartesi ve sonrasındaki günlerin tahminlerini sonraki paylaşımda güncelleyelim.

    Genel olarak hava sıcaklıkları Marmara’da 25°C seviyesinde, Ege bölgesinde 30°C, Akdeniz’de de 29-32 derece aralığında seyrediyor. Aşırı sıcak bir bayram havası yerine mevsim ortalamalarında sıcaklıklarda geçecek bir tatil Türkiye’yi bekliyor. 

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