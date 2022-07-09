2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. Bayramda hava nasıl olacak sorusu, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-12 Temmuz günleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı hava durumunu yayınladı. MGM 10 ile şiddetli yağış uyarısında bulundu.

MGM hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Gümüşhane ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9-12 Temmuz bayram hava durumu...