Karadeniz'de yağmur, Marmara'da rüzgar

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Meteorloji'den Karadeniz için yağmur, Marmara için rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

16.09.2020 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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