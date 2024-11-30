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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metehan’a ilk tebrik Okan Buruk’tan - Galatasaray Haberleri

        Metehan’a ilk tebrik Okan Buruk’tan

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ deplasmanında bulduğu fırsatı iyi değerlendiren Metehan Baltacı'ya ilk tebrik ise Okan Buruk'tan geldi

        Giriş: 30.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:48
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        Metehan'a ilk tebrik Okan Buruk'tan
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        Bodrum FK deplasmanına ilk 11’de başlayan Metehan Baltacı vasat bir performans sergilemişti.

        UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir deplasmana çıkan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk tercihini tecrübesi nedeniyle Victor Nelsson’dan yana kullanmıştı.

        Üç stoperli kurgunun ortasında tercih edilen Nelsson’un bireysel hatanın yanı sıra savunma hattını fazla geriye çekmesi Buruk ve teknik heyeti çileden çıkardı.

        Takım boyunun uzatıldığı her anda AZ geçişlerle tehlikeli olurken Danimarkalı stoper de 45’te oyundan çıkarıldı.

        Nelsson kulübeye Metehan Baltacı sahaya geçerken Davinson Sanchez merkeze, genç stoper ise sağ stopere çekildi.

        İkinci yarıda kritik müdahalelerde bulunan Metehan’ın yanı sıra bu değişiklikle Galatasaray oyun üstünlüğünü de aldı.

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        Genç stoper oyunda kaldığı sürede yüzde 95 pas isabet oranıyla oynadı ve bu alanda sahanın en yüksek yüzdeli ismi oldu.

        İki top uzaklaştıran, dört de pas arası yapan Metehan bu alanda da takımın en iyisi oldu.

        Başarılı bir performans sergileyen genç stopere ilk tebrik de Okan Buruk’tan geldi.

        Müsabaka sonunda Metehan’la özel görüşen Buruk performansı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Daha önce antrenman performansı nedeniyle Metehan’ı üçüncü stoper yapmayı düşünen Buruk genç futbolcuya artık daha fazla süre vereceğini de dile getirdi.

        Sezon başında düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralanmaya sıcak bakan Metehan, Buruk’un ‘Oynama sıran gelecek, sana ihtiyacım var’ telkinleriyle Galatasaray’da kalmıştı.

        Galatasaray yönetimi 2,5 milyon TL’ye yakın ücret kazanan Metehan’ın yıllık ücretini yukarıya çekecek.

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