Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edilen basketbolcu Metecan James Birsen ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

METECAN JAMES BİRSEN KİMDİR?

Metecan James Birsen, 6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere geldi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer alan Metecan, 2.05 boyunda ama daha da uzaması beklenmektedir.