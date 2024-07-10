Mete Vardar'dan Süper Kupa açıklaması

Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş, hazırlık maçları yapacağı ikinci etap kampı için Slovenya'ya geldi.

Graz Havaalanı’nda konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, “Daha önce Süper Kupa’nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması için bir çağrıda bulunmuştunuz. Bu konuda bir gelişme var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gelişme var, olumlu olacağını düşünüyoruz. TFF yetkilileriyle dün konuştuğumuzda bu çağrıya sıcak bakıldığı ifade edildi. Maç yüzde 80 ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.”

Mete Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise “Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz buradayız. Takımla beraber burada kampın iyi geçmesi için katkı sağlamak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Vardar, kamp kadrosunda olmayan futbolcularla ilgili gerekli açıklamayı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın yapacağını aktardı. Vardar, “Bunlar teknik konular. Tabii ki Samet Hocamız ve Giovanni van Bronckhorst gerekli şeyleri söyleyecektir. 29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Diğer oyuncularla ilgili, sebepleriyle ilgili yorum yapmayayım. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul’da iyi geçti. Sizler de zaten bunu gözlemlediniz. 1 Temmuz’da açtığımız sezonu bugün burada devam ettiriyoruz. Daha sonra 3 Ağustos’ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos’ta da lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Beşiktaş’ın bir yönetim kurulu üyesi olarak hem de seven bir taraftar olarak. Takım çok iyi hazırlanıyor. Gayet iyi takım, neşeleri iyi. İyi geçen bir kampın lige de önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum” dedi.