Mete Vardar'dan Salih Uçan açıklaması

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın sosyal medyada Bahreyn'den yaptığı paylaşımlar burada Al Fateh takımını çalıştıran Slaven Bilic ile görüştüğü şeklinde yorumlandı. Habertürk Spor'a konuşan Vardar, bu konuyla ilgili net bir şey söylemekten kaçınırken "Teknik adam çalışmaları konusunda yorum yapmıyorum. Şu anda herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımız Hasan Arat ve yönetimimiz görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Mete Vardar, Salih Uçan'in sözleşme uzatma görüşmeleri için ise şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam asbaşkanımız Onur Göçmez ile birlikte Salih Uçan'la görüşeceğiz. Salih, Beşiktaş'ı çok seviyor. Anlaşma sağlayacağımıza inanıyorum."