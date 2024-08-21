Mete Vardar: Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Lugano maçı için İsviçre'ye gitti.

Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da kafilede yer alırken, Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka, İsviçre'ye götürülmedi.

Beşiktaş'ın yolculuğu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Asbaşkan Mete Vardar, Süper Kupa zaferi ve lige üst üste galibiyetlerle başlamanın morallerini yükselttiğini belirterek, "Avrupa süreci başlıyor, yarın ilk maçımıza çıkacağız. Galibiyetle dönmeyi umut ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu sene statü değişti. 8 farklı takımla oynayacağız. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz ama önemli olan bu turu geçip gruplara kalmak. Takımın durumu gayet iyi. Sabah idman da iyi geçti. 25 kişilik kadroyla gidiyoruz." diye konuştu.

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- "Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz"

Lugano'nun iyi futbol oynayan bir ekip olduğuna da değinen siyah-beyazlı yönetici, "Lugano'yu geçen sene deplasmanda yendik. Fenerbahçe'yle iki maç oynadılar. Turu geçen taraf da olabilirlerdi. İyi bir takım görüntüsü vardı. Takım oyununu oynayabilen bir ekipti. Biz Beşiktaş'ız. Rakibin nasıl olduğundan çok bizim nasıl olduğumuz önemli. Sezona iyi başladık. Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz. İyi olan, mücadele eden Beşiktaş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kafileye dahil edilmeyen Muleka ile ilgili de konuşan Vardar, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin." dedi.