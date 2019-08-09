Mete Kalkavan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına çok gittikleri için uzatma süresinin uzamasına ilişkin eleştirilerle ilgili "Geçen sene ilk senemizdi. Yaşanan tecrübesizlikten, hatalarımızdan dolayı bazı maçlarda gereksiz müdahalelerimiz olmuş olabilir. Bu da 9-10 dakikalık farktan ziyade yurt dışındakilere nazaran 1-2 dakika fark ettirmiş olabilir." şeklinde konuştu.

VAR konusunda geçen seneye oranla daha tecrübeli olduklarını belirten Kalkavan, şunları kaydetti: "Geçen sene dünyaya getirdik bebeğimizi, daha 1 yaşını doldurmamıştı. Şimdi 1 yaşını doldurdu. Hem onu büyüten biz hem büyüyen kendisi biraz daha olgunlaştık. Bu tecrübemiz, olgunlaşmamız, hatalarımızdan aldığımız derslerle umarım bu sene bunu daha iyi seviyeye getirebiliriz. VAR protokolünde herhangi bir değişiklik yok, geçen seneki haliyle devam edecek. Önemli olan bunun sahaya yansıması. VAR odasındaki ve sahadaki hakem arkadaşların iyi bir iş birliği içinde olması ve bunu sahaya yansıtabilmek önemli. Yaşanan aksilikler, yaşanan güzellikler, başarılı tecrübelerle beraber bu sene daha olgun, daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum."

"DEĞİŞEN KURALLAR OYUNA STRATEJİK OLARAK FARK GETİRECEKTİR"

Değişen oyun kurallarının hakemlere bazı alanlarda rahatlık getireceğini ve aynı zamanda takımların yeni stratejiler geliştirmesine sebep olacağını söyleyen 40 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, "Futbolda tartışma hiçbir zaman eksik olmayacak, bu mümkün değil ama değişen kurallar oyuna stratejik olarak fark getirecektir. Hakemlere bazı alanlarda rahatlık getirecek kurallar var. Örneğin, kale vuruşlarında ceza sahası içinde alınıp devam edilebilmesi konusu takımların oyuna başlamasında değişik ve farklı stratejiler getirecek. Oyuna belki biraz renk katabilir. Hücum futbolcusunun baraja en fazla 1 metre yaklaşabilmesi de serbest vuruş kullanılırken barajlardaki bazı gecikmelere, problemlere sebebiyet veren aksiliklerin yaşanmasını en aza indirgeyecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin sezon başında çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Kalkavan, şunları söyledi: "Haziran ayının ortasından beri antrenörümüzün bize gönderdiği programlarla beraber fiziksel hazırlıklarımız bireysel olarak başladı. 23'ünde Riva'da kampa girerek bunları biraz daha olgunlaştırdık. Daha sonra FIFA kokartlı arkadaşlarla Zagreb'te UEFA'nın seminerine gittik ve hazırlıklarımızın son bölümünü buradaki eğitimlerle beraber tamamlıyoruz. Çok yoğun geçti, hakemlik kariyerimde hiç bu kadar yoğun bir hazırlık dönemi yaşamamıştım. Umarım bunun karşılığını ben ve diğer hakem arkadaşlarım birlikte alırız ve keyifli bir sezon geçer."