ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagözün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

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