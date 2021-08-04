2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, Habertürk TV'ye konuştu. Afşin Yurdakul'un sorularını yanıtlayan Mete Gazoz şunları söyledi:

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR KUTLAMA YAŞADIM"

"Karşılaşma sonrasında Olimpiyat Köyündeki bütün Türkiye kafilesinin bizi karşılaması muazzam bir şeydi. Olimpiyattan önce Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonluğu ama olimpiyatlar çok yüksek, kazanmak çok zor. Diğer başarılarımda 'Bravo çok iyi attın' diye bakılıyordu. Bu kez sanki beni kutlamadılar, ülkemize kötü günlerde gelen altın madalyayı kutladık. Hayatımda ilk defa böyle bir kutlama yaşadım. Şahaneydi"

O ANI ANLATTI: "SADECE O ANI YAŞADIM, KENDİM OLDUM"

"O anki hissi tarif etmek çok zor. Attıktan sonra bağırma, sevinme tamamen şeydi şimdiye kadar yaptığım antrenmanlardaki yorgunluk, acı çekme, canının yanmasının bittiğinin resmi. Bir şey bittiğinde bağırırsınız ya... Final atışı, önceki turları kafamda daha önce milyarlarca kez attığım için o anlarda olağan geldi ve tadını çıkardım, gülümsedim, kendim oldum. Tarifi mutluluk tamamen"

ZAFERE GİDEN YOL

"Sadece altın madalya görünüyor ama madalyayı temsil eden kişiyim aslında. Bu benim tek başıma yaptığım bir başarı değil: Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak aldığımız bir başarı. Ekibimiz sayesinde aldığımız bir şampiyonluk. Öncesini anlatmak çok çok uzun. Bir sürü ayrıntısı var. 2016'ya gittiğimde madalya hedefimiz vardı ama madalyayı alabilmemiz o kadar mümkün değildi. Okçuluk net bir skordu, attığınız puanlar bellidir. Rio'da hedefe çok yaklaştık ve dört sene sonra altın madalya kazanacağım dedim."

"RIO'DAKİ MAÇ BİTTİ, DÖRT SENEYİ PLANLAMAYA BAŞLADIK"

"Beş sene önce maçım bittikten sonra bu dört seneyi planlamaya başladık. Puanları nasıl yukarı çekebiliriz, nasıl çalışabiliriz diye. Antalya'da sabah 7'de kalkıp akşam 8'lere kadar çalışma süreci var. Her gün kaçta kalkacağım, öğle yemeğini kaçta yiyeceğim, yemekten sonra kahve içsem iyi olur mu daha kötü olur mu, öğle yemeğinden sonra uyumak iyi olur mu... Uyudum uyandım, kahve içtim. Hepsinin notlarını aldık. Çok büyük bir emek var. Madalya aldıktan sonra bunların hepsi geride kalıyor. Daha sıkı, daha hırslı çalışma isteği oluyor."

İMZA HAREKETİNİN SIRRI

"Tam sekiz sene önce 2013 yılında şu anda teknik ekipte olan Sermet Çınar abinin, öz abim değil ama öz abim kadar yakın birisi hala sporculuk yapıyordu. 'Böyle bir hareket var, ben buldum' dedi. Kendi aramızda bu hareketi yapıyorduk, onunla kapıştığımız zaman kim yenerse onu yapıyordu. Sonra 'Bu hareketi bir daha yapmak yok, beş sene sonra dünya şampiyonu olduğun zaman bunu yapacaksın' dedi. Beş sene sonra dünya şampiyonu olduğumda o hareketi yaptım.