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        Haberler Diğer Mete Gazoz: Hedefimiz Paris Olimpiyatları'nda takım ve ferdi olarak şampiyon olmak - Diğer Haberleri

        Mete Gazoz: Hedefimiz Paris Olimpiyatları'nda takım ve ferdi olarak şampiyon olmak

        Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon olan Mete Gazoz, bundan sonraki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem takım hem ferdi olarak şampiyonluk elde etmek olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:35
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        "Hedefimiz Paris Olimpiyatları"
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        Mete Gazoz, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde, finalde Kanadalı Eric Peters 6-4 mağlup ederek dünya şampiyonlu oldu. Milli okçu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Berlin'den 14.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Mete Gazoz, buradan ise Fransa'nın başkenti Paris'te gidecek. Milli sporcu, 15-20 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

        "TÜRK OKÇULUĞU GÜZEL BİR HAFTA GEÇİRDİ"

        Türk okçuluğunun güzel bir hafta geçirdiğini dile getiren olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Ondan ziyade 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk ve takım olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacağız. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bütün her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem takım hem de ferdi olarak şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

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