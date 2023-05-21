Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı’dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takım bronz madalya; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya; İpek Tomruk, Hazal Burun ve Irmak Yüksel’den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı. İpek Tomruk ise Makaralı Yay Kadın kategorisinde 4. oldu.

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