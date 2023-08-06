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        Haberler Diğer Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı! - Diğer Haberleri

        Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı!

        Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde rakibi Marcus D'Almeida'yı mağlup eden milli sporcu Mete Gazoz, adını hem finale yazdırdı hem de Paris 2024 kotası elde etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2023 - 16:27
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        Mete Gazoz'dan hem final hem olimpiyat kotası!
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        Almanya´nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası´nın erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, yarı finalde karşılaştığı Brezilyalı Marcus D'Almeida´yı 28-28, 29-29, 28-28, 27-28 ve 28-29 setler sonucu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi. Mete Gazoz finalde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya gelecek.

        OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

        Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida´yı mağlup ederek finale yükseldi. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları´nda kota kazandı.

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