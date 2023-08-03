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        Haberler Diğer Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Diğer Haberleri

        Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

        Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik yay kategorisinde adını çeyrek finale yazdırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:20
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        Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi!
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        Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda çeyrek finale çıktı.

        Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada bireysel müsabakalara geçildi.

        Erkekler klasik yay kategorisinde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, sırasıyla El Salvadorlu Oscar Ticas'ı 7-3, Hint Tushar Prabhakar Shelke, İsviçreli Florian Faber ve eski dünya 1 numarası ABD'li Brady Ellison'ı 6-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        Mete Gazoz, olimpiyat kotası veren şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto ile karşılaşacak.

        Klasik yay bireyselde erkeklerde Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, kadınlarda da Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran son 8 sporcu arasına kalamadı.

        Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, yarı finale yükselmişti.

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