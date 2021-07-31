2020 Tokyo Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategorisinde üst üste kazandığı başarılarla gündem olan Mete Gazoz merak ediliyor. Yarı finalde T. Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale yükselen Mete Gazoz'a dair merak edilenleri derledik...

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Türk okçu İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde emek vermektedir. Annesinin adı Meral Gazoz, babasının adı ise Metin Gazoz'dur.

Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz İstanbul Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü Kurucusu ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörüdür.

Mete Gazoz, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisidir.

Milli okçu Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Genç yaşına rağmen kariyeri başarılara dolu olan Mete Gazoz Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanmış ve 17 yaşındayken katıldığı 2016 Yaz Olimpiyatları'na Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olmuştur.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen ancak bu yıl coşkuyla gerçekleşen 2020 Tokyo olimpiyatlarında klasik yay bireysel kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, 29 Temmuz'da karşılaştığı Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ve Avustralyalı Ryan Tyack'ı mağlup ederek 16 turuna yükselmişti.

16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u 7-1 mağlup eden milli okçu adını çeyrek finale yazdıran sporcular arasına girdi.

Bu sabah TSİ 09.15'te başlayan çeyrek final karşılaşmasında ABD'li rakibi Brady Ellison 7-3 mağlup eden Mete Gazoz yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

ALTIN MADALYA METE GAZOZ'DA

Mete Gazoz yarı finalde Japonya'dan T. Furukawa ile karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile 10.00'da başlayan karşılaşmanın galibi 7-3 skorla Mete Gazoz oldu.

Olimpiyat oyunlarında finale yükselen ilk Türk okçu olan Mete Gazoz Altın Madalya maçı için bugün Türkiye saati ile 10.45'te İtalyan rakibi Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadeleden 6-4 galip ayrılan Mete Gazoz Olimpiyat Oyunları tarihine adını yazdırdı.

HAYALDİ GERÇEK OLDU!

Genç sporcunun Altın Madalya'yı boynuna takmasıyla birlikte sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündeme oturdu. Mete Gazoz'un 2016 yılında, 17 yaşındayken attığı bir tweet Twitter kullanıcıları tarafından defalarca retweet edildi.