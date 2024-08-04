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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Mete Gazoz: Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Mete Gazoz: Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elenen milli okçu Mete Gazoz açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:59
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        "Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk"
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elenen milli okçu Mete Gazoz, "Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." dedi.

        Milli okçu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve Güney Koreli Woojin Kim'e 6-4 yenildiği çeyrek final maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Haftaya güzel başladıklarını belirten Mete Gazoz, milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı'nın bronz madalya kazandığını hatırlattı.

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        Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını anlatan Mete Gazoz, "Bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu, bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk." diye konuştu.

        Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu, "Dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de sporcularının performansından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Buraya çok uzun zaman sonra ilk defa 4 madalya için yarışacak bir takımla geldik. Sporcularımızın form durumu, burada yarıştıkları her maçı kazanacak düzeydeydi. Takım kategorisinde madalya kazanmak hepimizi çok mutlu etti. Çok iyi başladık. Sporcularım hiçbir yarışmada rakiplerine ezilerek ya da rakiplerinden çok daha kötü atarak kaybetmedi. Aksine her yarışmada kazanmaya çok yakın sahadan ayrıldık. O yüzden sporcularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Onlarla gurur duyuyorum. Umut ediyorum bundan sonraki olimpiyatlara biraz daha güçlü gelebilir ve burada şansızlık diye bahsettiğimiz kayıpları kazanca çevirebiliriz."

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