Metaverse destekli 6'ncı beyin ameliyatı yapıldı

DHA

Dünya genelinde sayılı merkezde uygulanan, 'metaverse' teknolojisi ile görüntüleme yapılarak gerçekleştirilen beyin cerrahi operasyonu, yaklaşık 1 yıl önce Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Karma artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, hastaların beyin dokusundaki tümörün yeri, nokta atışıyla tespit edilebiliyor. Hastanın ameliyat öncesi çekilmiş MR ve tomografi verileriyle beynin anatomik yapısı, dokuları ve damar yapısı yapay zeka tarafından 3 boyutlu olarak modelleniyor. Ameliyat sürelerini azaltan teknoloji sayesinde doktorlar, beynin çıplak gözle görülemeyen bölgelerini sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu olarak inceleyebiliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar başkanlığında, öğretim üyeleri Doç. Dr. İhsan Doğan, Doç. Dr. Onur Özgüral, Yardımcı Doç. Dr. Murat Zaimoğlu ve Yardımcı Doç. Dr. Eyüp Bayatlı'nın aralarında bulunduğu ekip tarafından söz konusu teknoloji kullanılarak 6'ncı cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Ameliyatla 50 yaşındaki kadın hastanın beynindeki tümör alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyi izledi.

'DÜNYADAKİ EN İLERİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR'

Prof. Dr. Ünüvar, Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü ameliyathanesinin yaklaşık 2 yıldır yenilenme süreci geçirdiğini belirterek, "Ameliyathanemiz gerçekten olağanüstü bir imkana kavuştu. Buradaki ameliyatlarda dünyadaki en ileri teknolojiler, alanında yetkin hocalarımız tarafından kullanılıyor. Sanal gerçeklik, hayatımıza son zamanlarda giren özellikle bilgi teknolojileri ile bilimin bir araya geldiği önemli bir kazanım. Tıpta da birçok alanda kullanılıyor. Türkiye'deki en iyi beyin cerrahi kliniklerinden birisine sahip olduğumuzu biliyor ve inanıyoruz. Hem ameliyathanenin yeni teknolojik imkanları hem de güncel teknolojik gelişmeler, üstün nitelikli akademisyenlerle buluşunca, hakikaten sağlık ve bilim açısından son derece önemli bir kazanımı beraberinde getiriyor" dedi.

Tıpta yeniliklerin, güvenli ve konforlu bir yaşam için olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Çağlar da hastalara daha iyi tedavi sunabilmek için arayışlarının her zaman devam ettiğini ve karma sanal gerçeklik teknolojisinin tedavi ve tıbbi eğitimde oldukça yararının bulunduğunu söyledi.

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