ABD’li rock grubu Metallica’nın çıkmaya hazırlandığı konser turnesi sürpriz bir kararla ertelendi. Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo'nun Metallica sitesinden yaptığı açıklamada James Hetfield'ın alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon göreceği duyuruldu.

Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo, "Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapacağımız turneyi ertelemek zorunda olduğumuzu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Çoğunuzun muhtemelen bildiği üzere, James uzun süredir bağımlılıkla mücadele ediyor. İyileşebilmek için ne yazık ki yeniden bir tedavi programına girmesi gerecek. Dünyanın en sadık hayranları olduğunuz ve James’e gösterdiğiniz anlayış ve destek için çok teşekkürler. Satın alınmış olan tüm biletlerin ücretleri iade edilecek. Turne takvimimiz yeniden ayarlandığında en kısa sürede sizinle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Turun ertelenmesine rağmen Metallica'nın 17 Ekim’de Avustralya’nın Perth kentinde başlaması ve 2 Kasım’ın Auckland, Yeni Zelanda’da sona ermesi planlanan WorldWired ayağı için satın alınan tüm biletleri iade etme sözü verdiği öğrenildi.

Bu açıklamanın ardından James Hetfield, Twitter gündeminde TT oldu.