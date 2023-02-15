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Haberler Magazin Metallica'dan deprem bölgesine 125 bin dolar bağış - Deprem haberleri

Metallica'dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgesine 125'er bin dolar bağış yaptı

Giriş: 15.02.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Metallica'dan deprem bölgesine 125 bin dolar bağış - Deprem haberleri
HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Türkiye'de 10 ille beraber Suriye'yi yıkıcı bir şekilde etkiledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Dünya, yaşanan büyük afet sonrasında Türkiye ve Suriye için seferber oldu. Pek çok ünlü isim ve müzik grubu da desteklerde bulundu. Son olarak dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica depremde meydana gelen yaraların sarılması için bağış yaptı. Metallica, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, grubun kurduğu yardım kuruluşu 'All Within My Hands' aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AP

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