Dünya, yaşanan büyük afet sonrasında Türkiye ve Suriye için seferber oldu. Pek çok ünlü isim ve müzik grubu da desteklerde bulundu. Son olarak dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica depremde meydana gelen yaraların sarılması için bağış yaptı. Metallica, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, grubun kurduğu yardım kuruluşu 'All Within My Hands' aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AP