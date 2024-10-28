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        Meta'dan Instagram açıklaması geldi! Videoların kalitesi nasıl olacak?

        Popüler sosyal medya uygulaması Instgram için Meta'dan açıklama geldi. Meta'nın Instagram'dan sorumlu yöneticisi Adam Mosseri, Instagram'ın "gösterebildiği kadar yüksek kaliteli videolar göstermeye çalıştığını" söyledi. Peki videoların kalitesi nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:45
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        • 1

          Meta, Instagram’ın video kalitesiyle alakalı açıklama yaptı. Popüler içeriklerin izlenme süresine bağlı olarak çözünürlüğün düşürüldüğünü açıklandı. Kullanıcılar popüler içerik üreticilerinin popülerliğini daha da artıracak bu yeniliği eleştirdi.

        • 2

          VİDEOLARIN KALİTESİ NASIL OLACAK?

          Meta'nın Instagram'dan sorumlu yöneticisi Adam Mosseri, platformun yüksek kaliteli videolar göstermeye odaklandığını ve popüler içeriklerin izlenme süresine bağlı olarak çözünürlüğün düşürüldüğünü açıkladı.

          Meta'nın Instagram'dan sorumlu yöneticisi Adam Mosseri, Instagram'ın "gösterebildiği kadar yüksek kaliteli videolar göstermeye çalıştığını" söyledi.

          "Başlangıçta çok izlenen ancak daha sonra izlenmeyen videoların da çözünürlükleri azaltılıyor" diyerek görüntü kalitesinde popülerliğin önemli etken olduğunu belirtti.

        • 3

          BİRÇOK ELEŞTRİ GELDİ

          Kullanıcılar popüler içerik üreticilerinin popülerliğini daha da artıracak bu yeniliği eleştirdi.

          Adam Mosseri bu eleştrileri kabul etse de, kalite değişiminin çok az olduğunu ve videolarda etkileşimin video kalitesi ile değil içerikle daha çok ilgili olduğunu söyledi.

          Kaynak: Haber Merkezi

        • 4
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