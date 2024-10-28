Meta'dan Instagram açıklaması geldi! Videoların kalitesi nasıl olacak?

BİRÇOK ELEŞTRİ GELDİ

Kullanıcılar popüler içerik üreticilerinin popülerliğini daha da artıracak bu yeniliği eleştirdi.

Adam Mosseri bu eleştrileri kabul etse de, kalite değişiminin çok az olduğunu ve videolarda etkileşimin video kalitesi ile değil içerikle daha çok ilgili olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi