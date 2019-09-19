19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoğumuzun yakındığı bir durumdur metabolizmanın yavaş çalışması. Peki metabolizmamız neden yavaş çalışır? İşte kan değerleri ve yaş gibi faktörlerden bağımsız olarak metabolizmamızın yavaşlamasına sebep olan yaptığımız 5 hata...
1. GEREĞİNDEN AZ ENERJİ TÜKETMEK
Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der.
İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız.
2. YETERSİZ PROTEİN ALIMI
Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir.
Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye besinin termik etkisi diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir.
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