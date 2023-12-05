Metabolizmayı hızlandırmanın en etkili 11 yolu
Metabolizmayı hızlandırmakla ilgili internette birçok bilgi kirliliği yer alıyor. Ancak metabolizma her bireyin vücuduna göre değişiklik gösteren karmaşık bir sistemdir. Metabolizmayı hızlandıran faktörler genetik yapıdan, beslenme alışkanlıklarına kadar birçok etkene dayanır
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KARARLI OLUN
Kilo vermek ve metabolizmanızı hızlandırmak için kararlı olmanız önemlidir. Kısa bir sürede hemen verim almaya çalışmayın. Kendinize zaman tanıyın ve adımları düzenli uygulayın.
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SÜREKLİ OTURMAYIN
İş yerinde veya evde sürekli oturmak kalp ve damar sağlığı için tehlikelidir. Arada bir ayağa kalkmak hem kalori yakmanızı hızlandırır hem de metabolizmanızın çalışmasını etkiler.
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SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN
Araştırmalar düzenli su içenlerin daha fazla kalori yaktığını gösteriyor. ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri, yetişkin erkeklerin günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) sıvı almasını, yetişkin kadınların ise günde yaklaşık 11,5 bardak (2,7 litre) sıvı almasını öneriyor.
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- 4
YİYECEKLERİNİZİ ÇEŞİLENDİRİN
Bazı proteinlerin sindirilmesi yağlardan daha fazla enerji gerektirebilir. Bu nedenle bir kişi daha fazla protein ve daha az yağ içeren bir diyetle beslenirse bu kişi daha fazla kalori harcayacaktır. Öte yandan eğer diyet yağ oranı yüksekse yemeğin sindirilmesi daha kısa sürer ve vücut daha az kalori harcar.
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UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN
Uyku eksikliği açlık ve iştahla ilgili hormonların bozulmasına neden olabilri. Uyku eksikliği kişinin gün boyunca daha hızlı acıkmasına neden olarak şekerli gıdalara yönelmesini sağlayabilir.
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ANTREMANLARINIZI DÜZENLİ YAPIN
Kas antremanları daha fazla kas yağ yakılmasına yardımcı olur. Kas antremanlarıyla beraber metabolizmasını hızlandırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.
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- 7
VİTAMİN DEĞERLERİNİZİ KONTROL EDİN
Sağlıklı bir metabolizma sağlıklı bir vücuda eşittir. Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yanında ihticanız olan vitaminleri tüketmek metabolizmanızı dengeleyecektir.
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LİF TÜKETİMİNİ ÇOĞALTIN
Kilo vermeye çalışırken lif açısından yüksek gıdaları tüketmek süreci hızlandıracaktır. Çözünebilir lifler sizi daha uzun süre tok tutarken, çözünemeyen lifler sindirime yardımcı olur.
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YEŞİL ÇAY TÜKETİN
Antioksidan açısından yüksek olan yeşil çay, metabolizmanın hızlandırılması konusunda oldukça yardımcı bir içecektir.
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- 10
KARDİYO YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Kardiyo yaptığınız zaman hızlı kalori yakarsınız. Üstelik bu yağ yakımını siz kardiyoyu bitirseniz bile gün boyu devam eder.
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KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN
Seçtiğiniz kahvaltı öğünü metabolizma hızınızı etkileyebilir. Yumurta gibi proteini yüksek olan gıdalarla kahvaltı etmek düşük glisemik indeksi ile metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur.
Kaynak: Byrdie