Metabolizmamızı hızlandıran yiyecek ve içecekler nelerdir?
Metabolizma, vücudumuzun enerji üretme ve kullanma hızını belirleyen temel bir süreçtir. Hızlandırılmış bir metabolizma, kiloyu kontrol etmekten enerjik hissetmeye kadar pek çok olumlu etki sağlar. Peki, bu süreci desteklemenin en doğal yolu nedir? İşte tam burada devreye giren metabolizmayı hızlandıran besinler, vücudunuzun doğal yakıtı olma özelliği taşıyor.
- 1
Günümüzün hızlı tempolu yaşamında enerjik kalmak ve zinde hissetmek herkesin arzusu. Metabolizmayı hızlandıran besinler, bu hedefe ulaşmanın lezzetli ve sağlıklı bir yolunu sunuyor. Bu besinler, sadece günlük enerjinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kontrolü ve genel sağlık için de büyük faydalar sağlar. Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...
- 2
KAHVE
Kahve, kafein içermesiyle metabolizmayı geçici olarak hızlandırabilir. Kafein, termojenik etkisiyle vücut sıcaklığını artırabilir. Kısa süreli metabolizma hızlanması, enerji harcamasını artırabilir. Kafein, depolanmış yağ asitlerinin kana salınarak enerji olarak kullanılmasını sağlayabilir. Yani yağ oksidasyonunu artırabilir.
- 3
Kafein, egzersiz yaparken daha fazla kalori yakılmasına ve bu sayede metabolizmanın artmasına destek olabilir. Aşırı kafein alımı bazı insanlarda uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.
-
- 4
BEYAZ ÇAY
Tüm çaylar kafein içerir. Beyaz çayın da kafein içermesiyle metabolizmayı bir süre hızlandırabilir. Beyaz çay, antioksidan içeriğinden zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemesiyle bilinir ve genel sağlığı destekler. Metabolizmanın doğru çalışması için hücrelerin sağlıklı olması gereklidir.
- 5
Beyaz çay, L-theanine adındaki amino asidi içerir. Bu amino asit, kafeinin uyarıcı etkilerini düzenleyebilir ve sakinleştirici bir etki yaratabilir. Bu sayede stres hormonlarındaki düşüşe sebep olabilir ve metabolizmanın etkin çalışmasına katkıda bulunabilir.
- 6
KEFİR
Kefir, probiyotik bakteriler ve mayalar içermesiyle bağırsak mikrobiyotasına destek olur. Bağırsak sağlığının iyi olmasına, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına ve metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur.
-
- 7
Bazı çalışmalar sonucunda düzenli aralıklarla kefir tüketmenin insülin duyarlılığını artırabileceği ve bunun da enerji metabolizmasını olumlu yönde etkileyebileceği gösterilmektedir. İnsülin, vücutta yer alan şekerin hücrelere alınmasını düzenleyen bir hormondur. Kefir, düşük kalorili bir protein ve besin maddesi kaynağı olmasıyla doygunluk hissini artırabilir.
- 8
Metabolizmayı Hızlandırabilir
Kefirin protein ve kalsiyum içermesi, metabolizmayı hızlandırabilir. Bu da enerji harcamasını destekleyebilir. Kefirin antiinflamatuar özellikleri olabilir. İnflamasyon, metabolizma üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğundan, antiinflamatuar besinlerin diyete eklenmesi metabolizma sağlığına katkı sağlayabilir.
- 9
YULAF
Yulaf ezmesi, kompleks karbonhidratlar içerdiğinden ve daha çok beta-glukan adındaki çözünebilir lif içermesiyle sindirimi yavaşlatıp kişide daha fazla tokluk hissine sebep olur.
-
- 10
Ayrıca, kan şekerini dengeleyebilir ve insülin duyarlılığını artırabilir. Bu, enerji kullanımını dengeler ve metabolizmayı olumlu bir şekilde etkiler. Yulaf ezmesinde özellikle demir, magnezyum ve B vitaminleri bulunur. Bunlar enerji ve metabolik yolaklara destek olur.
- 11
CHİA TOHUMU
Chia tohumları, çözünebilir ve çözünmez lifler ile proteinden zengin olmasıyla sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmamıza sebep olur. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.
- 12
Chia tohumu, omega-3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir ve bu yağ asitleri metabolizmayı destekler, anti-inflamatuar özelliktedir. Chia tohumları sıvıyla buluştuğunda şişer ve bu sayede midede doluluk hissi sağlar. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve manganez gibi mineraller içermesiyle metabolik süreçler için ihtiyaç duyulan enerji üretimine destek olur.
-