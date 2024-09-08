Günümüzün hızlı tempolu yaşamında enerjik kalmak ve zinde hissetmek herkesin arzusu. Metabolizmayı hızlandıran besinler, bu hedefe ulaşmanın lezzetli ve sağlıklı bir yolunu sunuyor. Bu besinler, sadece günlük enerjinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kontrolü ve genel sağlık için de büyük faydalar sağlar. Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...