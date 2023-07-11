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        Meta, Twitter benzeri uygulaması Threads’de yenilemeler yapmaya hazırlanıyor

        Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads'de bir takım eklemeler ve yenilemeler yapmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 11.07.2023 - 07:27
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
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        Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads’de bir takım eklemeler ve yenilemeler yapmaya hazırlanıyor.

        Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyor.

        Uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler.

        Bu seçenek Twitter’da da yer alıyor.

        Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

        Uygulama geçen hafta açılması sonrası birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcıyı aştı.

        Threads’in ilk versiyonu başlangıç ürünü olarak tanımlamıştı ve şirket yeni özelliklerin geleceği duyurusunu yapmıştı.

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        Threads, en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a bağlantılı olarak çalışıyor.

        Instagram’ın yöneticisi olan Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği sinyalini verdi.

        Threads’e eklenebilecek diğer özellikler şunlar:

        • Yapılan paylaşımları düzenleme seçeneği
        • Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı
        • Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması

        Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu.

        Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor ancak paylaşım ancak uygulama üzerinden yapılabiliyor.

        Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor.

        Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması.

        Şirket bu konuda da çalışıldığını açıklıyor.

        #Threads
        #son dakika
        #sosyal medya
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