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        Haberler Teknoloji Meta'nın Twitter'a rakibi Threads açıldı! - Teknoloji Haberleri

        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!

        Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 07:48
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
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        Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

        Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

        Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

        2 SAATTE 2 MİLYON ÜYE

        Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

        Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

        Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

        #Threads
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