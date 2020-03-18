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Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı bölümü için her yıl düzenlediği 2019 Met Gala'yı koronavirüs vurdu.

MET Gala'nın Kostüm Enstitüsü Dış ilişkiler Sorumlusu Nancy Chiltoni, "Şov devam etmeli" sözleriyle Met Gala’nın iptal olmayacağını ifade etse de organizasyon iptal edildi.

Yapılan açıklamada, "Kaçınılmaz ve sorumluluk sahibi bir kararla Metropolitan Müzesi kapılarını kapatma kararı aldı. Bu nedenle açılış gecesi ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak 1946 yılında düzenlenen MET Gala o yıldan beri her yılın mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenleniyordu...

MET Gala'nın bu seneki bilet fiyatları, 35 bin dolar, teması ise Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlenmişti.