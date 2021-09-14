Yeni hikâyelerle ilk gösterisi 0:00 / 0:00

Mesut Süre, 'Hepiniz Bir Ben Tek' adlı stand up gösterisiyle ilk kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor. Yeni hikâyeler eklediği gösterisini ilk kez sahneleyecek olan ünlü komedyen 17 Eylül Cuma sevenlerine yine bol kahkaha ve eğlence dolu bir gece yaşatacak

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Yaptığı radyo ve dijital platform programlarıyla sık sık gündeme gelen Mesut Süre, 'İlişki Testi' ve 'Rabarba Talk' programlarının yanı sıra Türkiye'yi gezerek stand up gösterisini sahnelemeye devam ediyor. Kariyeri boyunca 1200'ün üzerinde sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir başarıya imza atan Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı stand up gösterisiyle tüm Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.