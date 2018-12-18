Mesut Süre ile süresiz komedi

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
BKM Mutfak'ın stand up yıldızlarından Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle bugüne kadar 1000'den fazla kez sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir başarıya imza attı. Türkiye'nin bir çok ilinde ve BKM Mutfak'ta sahneye çıkan Süre, komedi tarzını 'gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımlıyor. Türkiye'yi gezmeye devam eden komedyen Eskişehir, İzmir, Ankara ve Bursa gösterileri kapalı gişe oynadı. Mesut Süre'nin sevenleri İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nin kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek'te gözleme dayalı konuları seyircileri zaman zaman gösteriye dahil ederek sahneliyor.
Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek'i sahnelediği komedi kulüplerinden biri olan BKM Mutfak'ın kendisi için ne ifade ettiğini "BKM Mutfak, yaklaşık 5 senedir her hafta sahne aldığım, global anlamda çok sağlam, büyülü bir komedi kulübü. Dünyadaki muadillerinden aşağı kalır yanı yok. Işığı, sesi oturma düzeni, sahne arkası fonu... Çok doğru parçalar bir araya getirilmiş. Seyircinin bir şeyler içerken kahkaha atabildiği çok sıcak bir yer" sözleriyle dile getirdi.
Aynı zamanda radyo programcısı da olan Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek' ile radyo programının birbirlerini beslediğini belirtti. Mesut Süre'nin kendisiyle özdeşleşen 'İlişki Testi' de büyük ilgi görüyor. Youtube'da sevgili ya da evli bir çifte 'eşinde daha iyi olsaydı dediğin bir fiziki özellik var mı?', 'bir huyunu değiştireceksin hangi huyunu değiştirirsin?', 'kavgada ağzından ona karşı en kötü hangi kelime çıktı?' türünde sorduğu sorularla 10 yıldır eğlenceli bir formata imza atıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!