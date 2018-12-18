Mesut Süre ile süresiz komedi

BKM Mutfak'ın stand up yıldızlarından Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle bugüne kadar 1000'den fazla kez sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir başarıya imza attı. Türkiye'nin bir çok ilinde ve BKM Mutfak'ta sahneye çıkan Süre, komedi tarzını 'gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımlıyor. Türkiye'yi gezmeye devam eden komedyen Eskişehir, İzmir, Ankara ve Bursa gösterileri kapalı gişe oynadı. Mesut Süre'nin sevenleri İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi'nin kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek'te gözleme dayalı konuları seyircileri zaman zaman gösteriye dahil ederek sahneliyor.

Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek'i sahnelediği komedi kulüplerinden biri olan BKM Mutfak'ın kendisi için ne ifade ettiğini "BKM Mutfak, yaklaşık 5 senedir her hafta sahne aldığım, global anlamda çok sağlam, büyülü bir komedi kulübü. Dünyadaki muadillerinden aşağı kalır yanı yok. Işığı, sesi oturma düzeni, sahne arkası fonu... Çok doğru parçalar bir araya getirilmiş. Seyircinin bir şeyler içerken kahkaha atabildiği çok sıcak bir yer" sözleriyle dile getirdi.

Aynı zamanda radyo programcısı da olan Mesut Süre, ‘Siz Hepiniz Ben Tek' ile radyo programının birbirlerini beslediğini belirtti. Mesut Süre'nin kendisiyle özdeşleşen 'İlişki Testi' de büyük ilgi görüyor. Youtube'da sevgili ya da evli bir çifte 'eşinde daha iyi olsaydı dediğin bir fiziki özellik var mı?', 'bir huyunu değiştireceksin hangi huyunu değiştirirsin?', 'kavgada ağzından ona karşı en kötü hangi kelime çıktı?' türünde sorduğu sorularla 10 yıldır eğlenceli bir formata imza atıyor.