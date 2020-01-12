Mesut Süre: Beni çok mutlu etti - Magazin haberleri

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Mesut Süre, bir yandan 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle diğer yandan Rabarba adlı radyo programıyla ödüllerini almayı sürdürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin geleneksel 'Yılın Yıldızları'nda Mesut Süre, 'Yılın En İyi Radyo Yapımcısı' ödülüne layık görüldü.

"ÇOK AZ KALDI"

Süre, duygularını, "Stand up gösterimin yanı sıra radyo programımın gün geçtikçe büyük beğeni kazanmasını görmek ve 'Yılın Yıldızı' seçilmesi beni çok mutlu etti. Çok yakında yeni sürprizlerle dinleyicilerin karşısında olacağız. Çok az kaldı" şeklinde dile getirdi.