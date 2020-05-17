İngiltere’de yaşayan ve Arsenal’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay’ın “Dertler paylaştıkça bitecek yeter ki inan buna” sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu.

Daha fazla ihtiyaç sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay’a geçtiğimiz günlerde 713 bin TL’lik bağış yapan Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle de yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu. Mesut Özil tarafından Kızılay’a yapılan gıda kolilerinden 280 tanesi Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi’ne gönderildi.

Mesut Özil'in bağışıyla hazırlanan gıda kolileri, "Mesut Özil'den sevgilerle..." notuyla Türk Kızılayı Manisa Şubesi ekipleri tarafından Soma ve Yunusemre İlçesi'nde bulunan 280 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Başkan Sevim, Mesut Özil’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.