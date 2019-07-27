Mesut Özil ve Sead Kolašinac'ın 'durumu iyi'

Mesut Özil ve Sead Kolašinac hırsızlık girişimini yaralanmadan atlattı

Arsenal futbolcusu Sead Kolašinac, Mesut Özil ile birlikte uğradıkları hırsızlık girişiminin ardından 'iyi olduklarını' söyledi.

Silahlı bir grup, ikilinin bindiği aracı çalmaya çalışmıştı.

Londra'nın kuzey batısındaki Golders Green yakınlarında dün akşam yerel saatle 17.00'de meydana gelen olayın kamera kayıtlarında Kolašinac'ın saldırganlardan birini kovaladığı görülüyordu.

Sosyal medyada yayılan bir kamera kaydında Arsenalİ'in 26 yaşındaki beki Kolašinac'ın bıçak sallayan iki saldırgana karşı kendini savunduğu görülüyor.

Bosnalı oyuncu arabadan çıkarak motosikletle olay yerine gelen saldırganların karşısına dikilerek girişimlerinin başarılı olmasını engelledi.

Bir görgü tanığı, ellerinde kiremit bulunan motorluların bir aracı kovaladıklarını aktardı.

'Motorların plakaları sökülmüş'

46 yaşındaki görgü tanığı Simon Collins, "Sanırım niyetleri kiremitlerle arabanın camını kırmaktı" dedi ve ekledi:

"Yüzleri tamamen gizlenmiş, belalı tiplerdi. Motosikletlerinin plakalarını sökmüşlerdi."

Twitter'da bir fotoğraf paylaşan Kolašinac, "Sanırım iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Olay yerinin yakınlarında evi olan bir kişi de o bölgede beş kere benzer saldırıya uğradığını, bunların birinde boğazına bıçak dayandığını açıkladı.

İki oyuncunun antrenmanlara devam ettiği ve maçlara katılmaları konusunda bir sıkıntı yaşamamaları bekleniyor.

Bu olayın ardından Arsenal'in oyuncularına güvenlik konusunda bir eğitim vermesi, güvenlik önlemlerini bağımsız uzmanlar ve polisle birlikte gözden geçirmesi bekleniyor.