Mesut Özil ve Kolasinac "güvenlik endişeleri" nedeniyle Arsenal kadrosuna alınmadı

Sead Kolasinac ve Mesut Ozil soygun girişiminden yara almadan kurtuldu.

Mesut Özil ve Saed Kolasinac'ın "güvenliklerine yönelik ek olaylar" nedeniyle bugün Arsenal'in Newcastle United'a karşı oynaycağı Premier Lig maçında kadroya alınmadıkları açıklandı.

Özil ve Kolasinac, 15 gün kadar önce kuzeybatı Londra'da silahlı bir çete tarafından soyulmaya çalışılmıştı.

Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, polisle iletişim halinde olunduğu ve ayrıca "oyunculara ve ailelerine destek verildiği" verildi.

Açıklamada, "Oyuncularımızın ve ailelerinin iyi olması, daima başlıca önceliğimizdir. Oyuncular ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldık. Oyuncularımızın mümkün olduğunca çabuk kadroya geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz " denildi.

Özül ve Kolasinac, soygun girişiminin ardından Lyon'a karşı oynanan hazırlık maçının kadrosundan çıkartılmıştı, ancak Barcelona karşısında yapılan sezonun son hazırlık maçında forma giymişlerdi.

Soygun girişiminin ardından Kolasinac, Özil ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve altına "Sanırım iyiyiz" yazmıştı.

Londra Polisi'nin açıklamasında da "Arsenal ile temas halinde olunduğu ve ihbar edilen tüm suçların araştırılacağı" kaydedildi.