VOLE'ye açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil, yaşadığı bel sorunu nedeniyle cumartesi günü ameliyat olacak. Mesut'un 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli futbolcu Başakşehir ile 3 maça çıkarken sadece 24 dakika sahada kalabildi.